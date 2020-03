Ecco il possibile elenco delle attività che resteranno aperte. Si attende il Decreto di Conte

(fonte: open.it) - del 2020-03-22

" Rallentiamo il motore produttivo dell'Italia. Non lo fermiamo. Mai come ora dobbiamo stringerci come una catena a protezione del bene più importante. La vita." Si è concluso così l'annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte, in merito ad ulteriori restrizioni, arrivato ieri in tarda serata. Disposta la chiusura di tutte le attività non essenziali: aperti gli alimentari e le farmacie, garantiti i trasporti pubblici e i servizi essenziali pubblici; chiuse anche le fabbriche, se non rilevanti per la nazione; aperti anche i tabacchi e le edicole.

Nuove misure e un nuovo dpcm - ancora non pubblicato -, per il contenimento dei contagi di coronavirus. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 23 marzo almeno fino al 3 aprile. In attesa del provvedimento da Palazzo Chigi, circola una presunta lista di attività che resteranno aperte sulle maggiori testate italiane. Riportiamo un estratto dal giornale online guidata da Enrico Mentana, Open.

Restano attivi i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale. Garantita poi l’apertura di edicole e tabaccai, compresi tutti i servizi dell’informazione.

Le fabbriche

Resteranno in attività le aziende dei settori: alimentare (bevande, filiera agro-alimentare e zootecnica; tessile (legato agli indumenti di lavoro, escluso l’abbigliamento) gomma, materie plastiche e prodotti chimici carta raffinerie petrolifere idraulica, impiantistica elettrica e condizionatori forniture mediche e dentistiche strumentisca per la filiera alimentare farmaceutico

I trasporti

Continuerà a essere attivo: il traffico ferroviario di passeggeri, ma solo interurbano, e di merci autobus urbani ed extraurbani taxi e Ncc autotrasportatori trasporto marittimo aerei

Le attività aperte: supermercati e negozi di generi alimentari farmacie e parafarmacie banche poste assicurazioni e finanziarie veterinari call center vigilanza privata imprese di pulizia igiene urbana edicole tabaccai