Altri tre contagiati a Salemi. Venuti: “Attesi esiti di altri tamponi. E' il momento di restare uniti”

del 2020-03-22

Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha diffuso un videomessaggio alla cittadinanza per avvisare di altri 3 casi di positività al coronavirus. Sale a 8 contagiati, il numero dei positivi al momento, nella cittadina belìcina, scossa dagli eventi. Il focolaio si allarga, dopo aver preso il via, in seguito ai festeggiamenti di un 18esimo compleanno nella vicina Castellammare del Golfo. Ve ne avevamo parlato in questo articolo clicca qui per leggere.

“Ho chiesto al Prefetto un numero maggiore di forze dell’Ordine per controllare ingressi e uscite dal paese. - ha affermato il primo cittadino. Ho chiesto al Presidente della Regione misure straordinarie visto il numero in aumento dei casi.

E’ fondamentale per poter avere un quadro chiaro avere la possibilità di effettuare più tamponi e avere i risultati nel più breve tempo possibile. Questo ci consentirà di evitare nuovi contagi. Non e’ il momento della caccia all’untore ma e’ il momento dell’unione per l’intera comunità salemitana”

Il primo cittadino ha aggiunto, altresì, che: "il numero non è ancora definitivo per i molti tamponi che sono in fase di analisi. E' chiaro che potrebbe salire. Questo, da un lato, non è una buona notizia, dall'altro però ci dice che si sta finalmente tracciando meglio la situazione che, a Salemi, è certamente complessa e seria, ma è una situazione che ci invita ad andare avanti con grande determinazione nello stare a casa da parte dei cittadini come ho fatto negli ultimi giorni.

In queste ore stiamo cercando di isolare il più possibile il fenomeno e, per questo, vi chiedo ovviamente di dare tutte le informazioni possibili rispetto a quelli che possono essere contatti avuti con soggetti positivi.

Tutti siamo potenzialmente colpiti dal virus , tutti potenzialmente possiamo essere contagiati e possiamo contagiare. Questo problema non merita di finire come una bagarre continua sui social o una contrapposizione continua tra una comunità che invece deve stare unita e che io vedo e ho trovato in questi giorni molto unita verso l'obiettivo".

Questa è una sfida - conclude Venuti - che nessuno si aspettava ma è una sfida che possiamo vincere con il buonsenso e il lavoro di tutti."