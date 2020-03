"Non erano i 18 anni che sognavo ma stare in famiglia il più bel regalo". La cvetranese Aurora Rizzo si racconta a Cnews.it

di: Alessandro Indelicato - del 2020-03-23

Compiere 18 anni è un traguardo che tutti hanno atteso o attendono con ansia. In effetti, con il diciottesimo anno di età, si acquistano diritti e doveri che rendono una persona completamente indipendente e autonoma nelle scelte e nelle azioni.

Una giornata che si sogna da anni, che si programma molto tempo prima affinchè possa essere una giornata indimenticabile. Ma chi di noi avrebbe pensato di rivedere totalmente i propri piani e di trasscorrerla in casa?

Aurora Rizzo, una talentuosa ragazza di Castelvetrano studentessa del Liceo Scientifico, ha raggiunto questo traguardo giorno 22 marzo.

"Mi piace viaggiare e conoscere sempre nuove cose, anche per questo lo scorso anno ho frequentato un semestre di studi negli USA, dove ho avuto modo di immergermi in una cultura diversa e fare un’esperienza che mi ha arricchito molto. Per il mio diciottesimo, continua Aurora, avevo programmato una giornata diversa.

Ero molto contenta perché già avevamo iniziato i preparativi. Pensavo di potere passare una serata speciale con i miei amici e la mia famiglia, tra risate e balli. Purtroppo però l’emergenza del corona virus ha cancellato tutti i miei piani. Perciò oggi, insieme a mia madre, ho deciso di cimentarmi in cucina preparando un pranzo ed una torta speciali.

Di certo la realtà ci ha indotto a riflettere, specialmente quando mio padre oggi, pur essendo libero, è dovuto correre in ospedale per delle emergenze. Lo abbiamo aspettato fino alle tre del pomeriggio per potere pranzare con lui. Alla fine ciò che conta è stare insieme, alla festa poi si penserà in un altro momento"

Alla domanda chi ti senti di ringraziare per questa giornata:" Ringrazio tutti coloro che hanno speso un attimo del loro tempo per farmi gli auguri, i miei amici con i quali ho brindato via Skype, e soprattutto mia sorella, che lavora a Cracovia, e mio fratello, studente fuorisede, che non hanno potuto essere con noi oggi ma che ci hanno fatto sentire il loro affetto anche a distanza. E soprattutto i miei genitori, ho un rapporto speciale, dovuto anche al fatto che con loro condivido la data del compleanno! Sono molto comprensivi, aperti al dialogo. Fanno di tutto per realizzare i miei desideri e mi supportano nelle mie scelte ma sanno anche essere duri quando ce n’è bisogno! Sono un grande esempio di vita."

Per la festa con gli amici ci sarà tanto, adesso è tempo di abbracci virtuali e grande senso di responsabilità. Tati auguri da parte della Redazione!