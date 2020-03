"Il calcio a 5 in Provincia in continuo aumento. Voglia di tornare in campo dopo questo periodo". Intervista a Salvatore Bianco

di: Elio Indelicato - del 2020-03-25

“Calcio a cinque che passione”. Sempre di più ragazzi e anche ragazze si avvicinano a questo sport, grazie anche all’impegno di un giovane castelvetranese, Salvatore Bianco che in Federazione ha già piantato il seme dell’entusiasmo e che ci illustra il suo programma anche delle altre discipline similari:

”Dopo l’esperienza da Segretario Generale nella Folgore Selinunte, da due stagioni faccio parte della grande famiglia federale della FIGC – LND. Il primo anno sono stato Componente nel direttivo della delegazione di Trapani presieduta da Bruno Lombardo, è stato proprio lui a volermi fortemente con se.

Da questa stagione il Comitato regionale Siculo mi ha incaricato del prestigioso ruolo di Delegato Provinciale Calcio a 5. Il Delegato Calcio a 5 promuove e gestisce l’attività di calcio a 5, e già da anni questa disciplina si sta incrementando nei numeri.

In provincia di Trapani abbiamo un girone di Serie D da 10 squadre (Pol. Bonagia, Calataphimi, Eleonora Folgore, Mazara Calcio, M.F. Strasatti, Primavera Marsala, Costa Gaia Adelkam, Sporting Alcamo, Sporting Paolini, Virtus Favignana). Le società che competono nel campionato al girone di Serie D partecipano anche alla Coppa Trinacria (la coppa Italia del campionato). Proprio lo scorso 21 Marzo si doveva giocare la finale tra Calataphimi e Primavera Marsala ma è stata rinviata a data da destinarsi.

Molte realtà stanno emergendo come settore giovanile, infatti, abbiamo gli Under 15 e gli Under 17 di Calcio a 5. Ci sono società che nascono per fare scuola calcio a 5, come per esempio la Bonifato Don Bosco, il San Vito Lo Capo, il Kick Off ed altre.

Da quest’anno si sono formate le rappresentative di Under 15 e Under 17 non solo di calcio a 11 ma anche di calcio a 5. Le nostre formazioni sono state guidate da Mirko Filippi (U17) e Alessandro Figuccio (U15) con quest’ultimi non abbiamo passato il turno per la differenza rete di 1 gol mentre con gli U17 siamo arrivati nella finale regionale giocata a Siracusa proprio contro la Delegazione di Siracusa, che hanno avuto la meglio ma per noi è stato un grande traguardo.

Noi-continua Salvatore Bianco-, non ci vogliamo fermare, è stato solo l’inizio e vogliamo lavorarci per farci trovare pronti per il prossimo anno.”

Da gennaio il giovane delegato, aveva iniziato a lavorare sulla creazione di un torneo amatoriale femminile, infatti, ci sono alcune squadre pronte, tra cui una a Castelvetrano, la Fair Play guidata da Mister Loredana Rizzo, poi una a Sciacca, una a Mazara, una a Marsala guidata da mister Valeria Anteri.

“Purtroppo, conclude il delegato provinciale, visto questo brutto momento che stiamo attraversando per le note vicende del corona virus, sarei propenso a posticipare l’inizio del torneo per la prossima stagione così da avere più tempo e più serenità per organizzarlo nel migliore dei modi. Tuttavia non posso che augurarmi che finisca presto questa emergenza e di ritornane alla normalità a divertirci e far divertire soprattutto i tanti giovani e ragazze che so che ci aspettano”.