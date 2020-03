"Quindici casi positivi a Salemi. Molti controlli hanno dato esito negativo". Il Sindaco Venuti in contatto con Musumeci

di: Redazione - del 2020-03-23

"Abbiamo ricevuto l'esito dei tamponi effettuati negli ultimi giorni: il numero dei casi di positività riscontrati nella nostra città sale a 15, compresa la persona deceduta due giorni fa". Lo ha dichiarato pochi minuti fa il Sindaco di Salemi Domenico Venuti.

"Diversi controlli hanno dato esito negativo. Ho rappresentato la situazione al presidente della Regione Musumeci, con cui sono in costante contatto per valutare ogni azione da mettere in campo. Vi terrò aggiornati su tutte le decisioni che verranno adottate, ha concluso il primo cittadino".