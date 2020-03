Campobello, una canzone "contro" il COVID19. Salvatore Bascio compone "Andrà tutto bene"

del 2020-03-26

In un momento così delicato, la musica sta aiutando, riempiendo molti silenzi di queste giornate a casa, non solo per esorcizzare la psicosi e l'ansia, ma anche per tenerci uniti in un linguaggio universale. Molti artisti stanno approfittando per comporre, infondendo le loro sensazioni in testi e note, in cui lasciano traccia dell'emergenza COVID-19. E' il caso di un artista poliedrico dell'hinterland belicino: Il trentenne campobellese Salvatore Bascio, regista e attore.

La redazione di Castelvetranonews l’ha raggiunto per raccontare ai lettori questa nuova esperienza artistica.

E' vero che la canzone da te composta si intitola "Andrà tutto bene"?

"Come titolo ho pensato che non poteva esserci uno più attuale di questo, già noto come hashtag sui social, che incita all'ottimismo e alla voglia di lottare e resistere tutta una nazione intera contro questo brutto e pesante fardello."

Quali sono i temi della canzone?

"Nella canzone parlo dell'imprevedibilità della vita raccontando tutta la situazione che stiamo vivendo e volendo trasmettere la voglia e la grinta di riuscire a superare gli ostacoli nonostante sembrino così difficili da affrontare."

Cosa ti ha ispirato?

"La canzone nasce dall'esigenza di voler dire la mia in un periodo così delicato e triste. Ho immaginato un futuro prossimo, dove tutto sia già finito,o e dove poter raccontare quello che abbiamo passato, e a cui abbiamo dovuto assistere giorno dopo giorno."

E' la prima volta che scrivi una canzone, vista la tua carriera?

"Ho scritto e scrivo canzoni ogni volta che ne sento la necessità, trattando diversi temi; non appena finito questo periodo, se riusciamo ad uscirne illesi, spero di poterle registrare e pubblicare in modo da raccontare ancora di me e della mia storia."

A chi dedichi la canzone?

"La dedico a tutte le persone che ci si rivedono, a chi sta lottando, a chi si sacrifica ogni giorno rischiando la vita e a chi purtroppo la vita l’ha già persa."

La redazione di Castelvetranonews ringrazia Salvatore Bascio.