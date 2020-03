Un nobile gesto da Campobello. Consiglieri chiedono destinazione indennità all'ospedale di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-24

I consiglieri Comunali Gaspare Passanante, Sabina Lazzara, Maria Tripoli, Stallone Rosaria, nonché il gruppo “Insieme per Campobello”, nella giornata odierna (stante la straordinaria situazione di emergenza) hanno protocollato una mozione, al fine di istituire un numero comunale di supporto psicologico e di informazione per la popolazione.

E, sempre in tale ottica - per fronteggiare al meglio l’emergenza che stiamo vivendo – i consiglieri succitati hanno altresì proposto al Consiglio Comunale, al Sindaco e agli assessori che le indennità percepite per le cariche pubbliche, rivestite relativamente nei mesi di marzo ed aprile dell’anno corrente, nonché i proventi ricavati dalle multe sanzionate alla comunità campobellese in questi ultimi giorni, vengano destinati in favore dell’Ospedale di Castelvetrano, affinché si possano attingere più facilmente le risorse per l’acquisto di dispositivi e presidi sanitari utili a fronteggiare questa situazione di emergenza epidemiologica.