Coronavirus, la mappa dei rientri: "A Salemi e Agira contagi partiti da siciliani tornati dal Nord"

(fonte: gds) - del 2020-03-24

Sono tre i comuni in Sicilia, che sono stati dichiarati "zona rossa". Ad Agira e Salemi, si aggiunge Villafrati, che ora si trova anch'essa isolata come era accaduto nei comuni di Codogno e Lodi. Secondo Il giornale di Sicilia, l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza avrebbe affermato che vi sono prove che il contagio sia partito da siciliani rientrati da altre regioni nelle ultime settimane.

A Salemi, come abbiamo avuto modo di documentare in questo articolo clicca qui per leggere, il focolaio sarebbe stato innescato da una festa di compleanno, a cui avrebbero partecipato circa 100 persone, tra cui rientrati dal nord, malgrado fosse stato diffusa la notizia della pericolosità degli assembramenti.

Secondo una mappa dei rientri, elaborata dalla redazione de Il giornale di Sicilia, fino al 17 marzo sarebbero stati in 8.500 a rientrare in provincia di Palermo, 6.125 nel Catanese e circa 4 mila nel Messinese, altri 2.500 sono nell’Agrigentino, 2.100 in provincia di Caltanissetta, 3.150 a Ragusa, 2.600 nel Siracusano, 1.170 nell’Ennese e 3.350 nel Trapanese. Al conto manca chi è arrivato nell’ultima settimana.

Su queste persone si accenderanno i fari del controllo pubblico nei prossimi giorni, a cominciare dai tamponi a chi è arrivato dopo il 14 marzo.