Il viaggio della Renault 4 tra polemiche, fake news e accuse. “Partiti da Napoli. Siamo artisti di strada senza casa”

del 2020-03-24

La loro auto ha fatto il giro dei social. E di certo, non capita ogni giorno di vedere una Renault 4 caricata sul tetto e con vani interni accessoriati come una casa mobile. Il viaggio della speranza dei 3 artisti di strada francesi, a bordo della curiosa Renault 4, in verità avrebbe avuto finalità umanitarie.

La donna e i due uomini, privi di una fissa dimora, si sarebbero spostati da Napoli, per raggiungere l'abitazione di una coppia di argentini spagnoli che risiede ad Aci Trezza, per rispettare le disposizioni sull'emergenza COVID-19.

La coppia che li ospita, ha una figlia, e già 3 mesi fa aveva accolto una coppia di parenti. Tutti osserveranno un periodo di quarantena insieme ai francesi appena arrivati, che si sarebbero sottoposti al tampone, risultato negativo.

Per arrivare in Sicilia, hanno esibito un certificato della protezione civile, firmato autodichiarazioni, a testimonianza della loro necessità di raggiungere una dimora, in questo momento di emergenza per il coronavirus.

Purtroppo, il periodo di fermo lavorativo, li ha costretti a cercare una soluzione anche per necessità primarie, come il cibo. La Caritas cittadina si è già resa disponibile.