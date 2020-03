Quarto caso di Coronavirus a Menfi. Il Sindaco Mauceri: "Non ha avuto contatti con l'esterno"

di: Redazione - del 2020-03-25

Quarto caso di Coronavirus a Menfi. Ad annunciarlo il Sindaco di Menfi Marilena Mauceri che ha chiarito come la persona contagiata era già in isolamento fiduciario monitorato dall'ASP e che non ha avuto contatti con l’esterno.

Il primo cittadino ha ribadito l’importanza di rimanere a casa e di rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio. Il Sindaco ha annunciato anche che è stato istituito un numero verde (800055084, attivo dalle 8,00 alle 20,00) per tutti coloro che non sono in grado di fare la spesa o andare in farmacia.