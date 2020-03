Partanna. Al via controllo del territorio con i droni. Attivata linea per distribuzione alimentari agli indigenti

del 2020-03-25

Nei prossimi giorni, appena cesserà la perturbazione in corso, per monitorare gli spostamenti delle persone e gli assembramenti in funzione anti contagio da Coronavirus, la polizia municipale di Partanna utilizzerà dei droni messi a disposizione da due privati.

Attivata, inoltre, una linea telefonica per un servizio di supporto alle famiglie in difficoltà, consistente nella distribuzione gratuita di derrate alimentari di prima necessità.

Per maggiori informazioni e/o richieste telefonare allo 0924.1862316.