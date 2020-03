Salemi zona "rossa", parla Venuti: "Agricoltori e allevatori potranno raggiungere le aziende. Con le Poste dialogo in corso"

del 2020-03-24

Dopo la dichiarazione di Saemi "zona rossa" il Sindaco Venuti interviene per fornire alcuni chiarimenti: "E' stata una lunga giornata fatta di incontri e contatti continui con la Regione e con la Prefettura di Trapani che coordina le forze dell'ordine per giungere ad alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'ordinanza del presidente della Regione.

Le limitazioni alla mobilità, che prevedono il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, prevedono una deroga "per gli operatori sanitari e sociosanitari, e per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza", come ad esempio le forze dell'ordine che presidiano H24 il nostro territorio.

È garantita l'entrata in città delle merci per le attività consentite sul territorio comunale, tra qui quelle degli agricoltori e degli allevatori che potranno quindi raggiungere le proprie aziende. Ci sarà bisogno di un po' di pazienza, ma dopo i primi giorni di rodaggio l'intera macchina andrà più spedita.

Auspico che per quei lavoratori non impegnati nei servizi essenziali si utilizzino tutti gli strumenti messi in campo dallo Stato con il suo sistema previdenziale, concordandoli con le aziende, per salvaguardare i posti di lavoro. Mi rivolgo alle imprese affinché collaborino con i propri dipendenti alla ricerca delle migliori soluzioni, così come sta facendo Poste Italiane che, anche con l'intervento del prefetto, sta elaborando un piano per i lavoratori degli uffici di Salemi.

Siamo davanti a una crisi globale senza precedenti negli ultimi 70 anni e tutti ci stiamo cimentando con un cambio di abitudini repentino: servono pazienza e abnegazione. Una cosa mi preme sottolineare: si tratta di misure preventive, adottate per la nostra salute e per il futuro della nostra città.

Tutti noi abbiamo davanti agli occhi le immagini di quanto accaduto nel nord Italia, a cui ci sentiamo idealmente vicini, con la degenerazione di alcuni focolai, ed è per questo che la situazione richiede l'impegno rigoroso da parte di tutti. Bisogna mettere in campo forza, pazienza e unità d'intenti. Se resteremo uniti ce la faremo, supereremo questo momento e potremo guardare con fiducia al futuro.

Ma in questo momento è necessario che ognuno faccia la propria parte con i propri comportamenti rispettando le regole, accettando i controlli e rimanendo in casa per contenere il diffondersi del virus. Domani continueremo ad affrontare la situazione cercando di risolvere altri dubbi di interpretazione dell'ordinanza regionale e gli altri problemi.

Ringrazio di cuore tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, la polizia municipale, i volontari della Protezione civile e i volontari dell'associazione Goe per quanto stanno facendo.