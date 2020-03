"Tre varchi per uscire ed entrare a Salemi. I cittadini abbiano pazienza". Venuti parla ai salemitani

del 2020-03-26

Dopo essere stata dichiarata zona "rossa" Salemi è diventata difficile da raggiungere per via delle restrizioni imposte. Impegnato su più fronti il Sindaco Venuti che ha riepilogato ieri sera ai cittadini salemitani la situazione attuale:

"È stata un'altra giornata di incontri estenuanti. Insieme con le forze dell'ordine e dopo un sopralluogo è stato definito al meglio il piano dei controlli. I varchi per l'accesso e l'uscita dal territorio comunale passano da uno a tre e si trovano tutti lungo la Statale 188:

1) subito dopo l'uscita dallo svincolo autostradale;

2) lungo la strada che conduce a Vita;

3) lungo la strada in direzione Marsala.

Ribadendo tutte le limitazioni previste dall'ordinanza regionale, l'accesso alle persone autorizzate avverrà soltanto attraverso questi tre punti.

I tre varchi sono stati spostati ai limiti del territorio comunale, cosa che consentirà ad agricoltori e ad allevatori di raggiungere i propri fondi in maniera più agevole.

Su questo fronte si è registrato qualche disagio ma siamo ancora in fase di rodaggio di una macchina complessa: c'è bisogno di pazienza. Abbiamo avviato inoltre una interlocuzione legata al tema della filiera agroalimentare.

Anche su quest'ultimo aspetto vi terrò aggiornati, così come per tutti gli altri problemi e i dettagli legati all'applicazione dell'ordinanza che sono ancora in fase di perfezionamento.

Alla fine di quest'altra giornata complicata e impegnativa voglio dirvi che dobbiamo tenere duro e continuare nel rispetto rigoroso delle norme restando a casa: sono convinto che questa sia l'unica strada.

L'azione di screening sul nostro territorio è stata ampliata e in parallelo proseguono i controlli e le verifiche: tutto ciò ci consentirà di avere un quadro più chiaro della situazione."