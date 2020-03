“Altro santaninfese negativo al Coronavirus. Soggetti in quarantena monitorati da Forze dell’Ordine”. Parla il Sindaco Lombardino

del 2020-03-26

Nessun caso positivo a Santa Ninfa. Negativo l’esito di un altro tampone effettuato verso una persona che fa servizio presso una struttura sanitaria. A darne annuncio il Sindaco Lombardino: “Cari cittadini, anche il tampone effettuato su un operatore sanitario che vive a Santa Ninfa ha dato esito negativo. Ad oggi, quindi, non c'è nessun caso di contagio nel nostro paese. Le persone rientrate dal Nord e ancora in quarantena continuano ad essere monitorate giornalmente dall'Asp e dalle forze dell'ordine.

Vi informo inoltre che ho disposto la chiusura dell'isola ecologia. Il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati nell’isola ecologica non rientra infatti tra le uscite consentite ai cittadini, e può anzi diventare un modo, per alcuni, di giustificare l’allontanamento da casa, rischiando così di vanificare le misure di isolamento sociale imposte. La chiusura dell’isola ecologica non comporterà comunque alcun disservizio, dato che tutti usufruiamo quotidianamente della raccolta «porta a porta».

Ho peraltro sentito il responsabile dell’impresa che effettua la raccolta, e mi ha dato la disponibilità ad estendere il servizio anche a coloro che vivono nelle abitazioni limitrofe al perimetro urbano e che conferivano i rifiuti proprio all’isola ecologica.

L'invito è sempre quello di rimanere vigili e di seguire le indicazioni delle autorità: stare a casa e uscire esclusivamente per la spesa e l'acquisto dei farmaci. Ai prossimi aggiornamenti. Un saluto a tutti. Il vostro sindaco