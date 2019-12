(VIDEO) Lo "Zeus" Hotel tra degrado e abbandono di una struttura confiscata e dimenticata

di: Redazione - del 2019-12-17

Storico hotel e sala ricevimenti in voga negli anni Ottanta a Castelvetrano. Lo “Zeus” Hotel è stato uno dei beni confiscati a Giuseppe Grigoli e da anni versa in stato di abbandono e degrado. Il nostro Direttore Elio Indelicato ha realizzato un servizio per denunciare lo stato di degrado.

Segnalate anche persone che trovano dimora per dormire. Ecco le immagini di una struttura amatissima in passato.

