I pescatori di Marinella di Selinunte ancora “sequestrati” dalle alghe. "Per noi un triste Natale"

del 2019-12-17

I pescatori di Mariella di Selinunte ancora “sequestrati” dalle alghe. Continua il grido di allarme degli stessi che da mesi non riescono più a raggiungere il largo per la quotidiana attività di pesca. Nonostante i sopralluoghi effettuati dai tecnici, allo stato attuale non si registra nessun intervento tampone in grado di consentire agli stessi di poter uscire dal porticciolo la cui entrata è invasa dalla posidonia.

Ecco la lettera inviata in redazione:

"Sono mesi che non riusciamo ad esercitare l'attività di pesca, risorsa per le nostre famiglie. La prefettura di Trapani e la Protezione Civile ci avevano dato una speranza con un piccolo intervento tampone, in attesa dell'intervento definitivo ma ancora oggi non abbiamo visto nessuno.

I nostri problemi continuano ad aumentare, la luce, il gas, gli affitti...

I nostri bambini passeranno un Natale triste, ora mi chiedo, con quale coraggio starete seduti con le vostre famiglie pensando (ammesso che lo facciate) ai pescatori di marinella e alle loro famiglie in ginocchio"

Giacomo Russo