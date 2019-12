Grande succeso per il Presepe vivente di palazzo Quidera. Ecco le prossime aperture

del 2019-12-17

Per il terzo anno consecutivo il Centro Studi, Usi, Costumi e Tradizioni medievali - che da 18 anni organizza il corteo storico di Santa Rita - celebra il Natale con un magnifico presepe vivente.

Nel cuore della città di Castelvetrano, in via Garibaldi, a pochi passi dal museo civico, fiorisce, infatti, il presepe barocco di palazzo Quidera, allestito all’interno di una magniloquente dimora barocca, ancora memore dei fasti del passato, malgrado le condizioni non proprio perfette.

Un presepe-gioiello ispirato ai magnifici presepi napoletani di epoca barocca. Un corridoio di invito, adorno di colori e profumi mediterranei, immette in un spaccato di vita secentesca del Sud, magicamente ricreato dagli oltre trenta figuranti che si impegnano a dar vita a mestieri accuratamente ricostruiti come il fabbro, il fallegname, lo scrivano, il vasaio, il fornaio, una vivace taverna posta agli antipodi di una preziosissima natività, secondo i dettami del gusto barocco immortalati in molti noti dipinti dell’epoca.

Un teatro senza quarta parete che interagisce con i visitatori che si vedranno immersi in una esperienza sensoriale verace ma raffinata, dove gli occhi possono godere la ricercata armonia dei colori, il palato delle degustazioni di tipicità offerte gratuitamente, mentre le membra difficilmente potranno resistere all’invito frenetico delle danze e della musica d’epoca inaspettatamente coinvolgente.

Le prossime aperture del presepe vivente saranno domenica 22 dicembre e il 25 dicembre giorno di Natale in cui verrà traumatizzato “lu viaggiu dulurusu” di Maria e Giuseppe in cerca di un riparo dove far nascere il Messia. Si replica il 26-29 dicembre e il 1º-5-6 gennaio dalle 17.30 alle 20.30.