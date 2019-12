Scontro tra auto e furgone sull’A-29. Uomo trasportato in Ospedale. Grave giovane castelvetranese

del 2019-12-17

Tamponamento al KM 109 sulla A-29 in direzione Mazara del Vallo nei pressi del ponte. Coinvolti nel sinistro un furgone Renault Kangoo, condotto da P. P. di Petrosino, e una Fiat Bravo il cui conducente Filippo D., castelvetranese, è stato dapprima trasportato all'Ospedale di Mazara in gravi condizioni e successivamente al Civico di Palermo.

In base ai primi rilievi sembra che il furgone sia stato tamponato dall’automobile. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso e l’Anas di Salemi per la gestione della viabilità.