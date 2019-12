Quando lo “Zeus” era il “Jolly Hotel” e i Conti Marzotto decisero di vendere la struttura alberghiera

di: Elio Indelicato - del 2019-12-20

Ancora forzata la porta d’ingresso dell’ex Zeus Hotel confiscato alla mafia, che tra l’incuria più assoluta, continua ad ospitare sbandati extracomunitari, gente senza fissa dimora che trovano anche la possibilità di trovare all’interno dell’hotel qualche rete e addirittura un materasso dove trascorrere la notte senza luce e in condizioni igieniche a dir poco proibitive.

Ancora una volta le segnalazioni hanno costretto l’Amministrazione comunale di Castelvetrano, che ha in gestione lo stabile confiscato alla mafia, a dovere creare un'altra rete di protezione per evitare l’entrata di persone.

Tre piani e uno scantinato con finestre rotte che sbattono con il vento, vetri ovunque, condizionatori smontati e buttati a terra nelle scale dopo l’asportazione dei fili di rame, impianti di luce completamente asportati e tetti in più parti già collassati soprattutto quello della sala feste entrando a sinistra ,danno l’idea di come lo Stato non sia riuscito a dare una svolta in positivo a questa struttura che negli anni 70-80 fu un fiore all’occhiello per l’intero territorio belicino.

Nel 2016 la Giunta municipale allora guidata dal sindaco Felice Errante rese noto che l’immobile poteva essere demolito, visto gli alti costi di riqualificazione su suggerimento e approvazione dell’Agenzia dei Beni confiscati alla mafia.

Poi la Commissione straordinaria presieduta dal vice prefetto Salvatore Caccamo, che subentrò dopo lo scioglimento del Consiglio comunale cambiò rotta assieme al Centro di giustizia minorile per la Sicilia, struttura periferica del Ministero per la Giustizia portò avanti la possibilità del recupero dell’edificio per la creazione di un Centro polifunzionale, tant’è che venne approvata una delibera per l’affidamento dell’incarico progettuale all’ingegnere Giuseppe Longo per riqualificare l’immobile ad un centro polifunzionale a disposizione del Ministero della Giustizia, dopo che ne venne accertata la regolare staticità dell’edificio.

Era anche stato stabilito un accordo quinquennale tra il Comune e il Ministero e l’importo per la riqualificazione dell’immobile si aggirava su qualche milione di euro da recuperare attraverso il programma operativo “Legalità” del Pon legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno. Pare che per mancanza di finanziamento da parte del Ministero il progetto sia sia arenato.

A tutt’oggi dal Comune fanno sapere solo che ci sono delle idee progettuali che hanno bisogno di tempo e di un iter abbastanza complesso, visto che il Comune solo affidatario dell’immobile, non ha assolutamente fondi per la riqualificazione dell’ex Zeus Hotel.

Si ricordano i carnevali all’interno dell’hotel, quando il circolo della Società Operaia affittava per quattro sere per i soci la sala, ma anche matrimoni, banchetti e soprattutto tanti commercianti che nel periodo della raccolta delle olive stabilivano lì il loro quartiere generale degli affari.

Dopo che alcuni privati abbandonarono la struttura negli anni ottanta già vetusta la stessa venne acquistata dall’imprenditore Giuseppe Gricoli, che aveva pensato ad un suo riutilizzo in chiave moderna, prima che lo Stato gliela confiscasse.

Riportiamo una nota sulla storia dell’Hotel Zeus a cura dell’architetto Nicola Iraci:

"Mi ricordo tanti, ma tanti anni fa quando lo “ZEUS Hotel” si chiamava “JOLLY HOTEL”, e faceva parte della catena di alberghi di lusso o quasi voluta dai conti Marzotto e che erano stati edificati da Milano sin, caso strano, qui a Castelvetrano.

Per esempio a Palermo esiste ancora ed è funzionante, ristrutturato, ammodernato con il fronte principale che guarda al mare di via Messina Marine subito dopo villa Giulia..... Oggi appartiene alla catena alberghiera “NH” ma lo stabile è quello fatto edificare dai conti Marzotto quasi settant’anni fa. Stessa storia, fino ad alcuni anni fa, ebbe a Castelvetrano il “JOLLY HOTEL” che però fu realizzato in tempi diversi.

Il primo impianto che è quello sulla destra rispetto alla pubblica via fu realizzato nei primi anni cinquanta e si componeva di uno scantinato adibito a servizi e cucina, piano terra con bar e ristorante, oltre ad una grande hall e piano primo con, se ricordo bene una ventina di camere. Già quella progettazione e conseguente realizzazione, per i tempi così lontani, era eccellente sia da un punto di vista strutturale ed architettonico che da un punto di vista tecnologico.

Nel corso degli anni ho avuto modo di visitare la struttura in vista di possibili riutilizzi e mi ha stupito la completezza dei servizi che forniva ai propri utenti ed avventori: celle frigorifere distinte per pesce, carne e verdure, una lavanderia professionale per assicurare agli utenti un perfetto sistema di lavanderia e stireria, una cucina assolutamente attrezzata e con elementi di assoluta avanguardia, forse anche per oggi.

Successivamente nei primi anni sessanta, credo perché l’hotel andava bene e questo rivela anche l’importanza che rivesteva la città di Castelvetrano in quegli anni in cui, forse più che per il turismo, era conosciuta per le sue attività imprenditoriali nel campo dell’olio d’oliva e del vino, fu progettato e realizzato la nuova ala dell’Hotel con un garage per i veicoli degli ospiti dell’albergo, due ampi saloni delle feste e tre piani con un totale di circa 40/50 camere perfettamente arredate in stile “svedese”, ossia quello che andava di moda in quegli anni ed ognuna fornita di servizi igienici privati con vasca e doccia. Per noi di Castelvetrano e per tutta la valle del Belice era effettivamente un fiore all’occhiello.

Strutturalmente sia l’ala vecchia che la nuova erano stati realizzati in cemento armato, e con tecnologie costruttive che erano quanto di meglio si potesse trovare nel campo tecnico-strutturale per quei tempi, ed anche l’impiantistica era sicuramente all’avanguardia, visto che ho potuto verificare che, per esempio, le tubature e gli scarichi dei servizi igienici non erano murate ma realizzate in appositi cavedi facilmente ispezionabili e in cui era possibile fare, eventualmente e facilmente, operazioni di riparazione e manutenzione senza dover smantellare in bagno da riparare.

Poi completava l’aspetto del complesso alberghiero una raffinata sobrietà sia materiali di rifinitura (infissi interni ed esterni, i marmi dei pavimenti, moquette nei corridoi, etc. Etc.) sia degli arredi. Poi in quegli anni nelle feste di Carnevale e per i matrimoni il “JOLLY HOTEL” era diventato un punto di riferimento di tutto rispetto, sia per la sobrietà degli ambienti sia per la capacità di ricevimento di persone, sia per la qualità del servizio e delle pietanze cucinate.

Insomma un albergo di tutto rispetto che per anni ha dato importanza e lustro alla città. Come, poi, a poco a poco l’importanza dell’area urbana di Castelvetrano perdeva importanza a favore dello sviluppo del turismo a Selinunte ed anche a Triscina, allo stesso modo scadde l’importanza del “JOLLY HOTEL” di Castelvetrano e i Conti Marzotto decidettero di vendere la struttura a teri che ne cambiarono il nome in “ZEUS HOTEL” facendolo funzionare ancora per diversi anni, sino a che, poco a poco, si arriva ai giorni nostri, ma questa è un’altra storia."

Architetto Nicola M. IRACI