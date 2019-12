“Investire nel nostro cibo per non andare al Nord”. Daniele Falsitta e Gioacchino Sillitto inaugurano “Delizie” tra gastronomia, macelleria e rosticceria

di: Redazione - del 2019-12-19

Fa piacere quando a Castelvetrano si aprono nuove attività commerciali in un momento difficile, per cui è bello fare sapere al “mondo intero”, che ci sono giovani che vogliono investire nel nostro territorio e che lo fanno perché credono fortemente che ci possa essere una rinascita sotto ogni punto di vista nella nostra città, nonostante il dissesto economico dichiarato.

Daniele Falsitta e Gioacchino Sillitto pensano in positivo e l’apertura della loro “Delizie” macelleria, gastronomia e Rosticceria nella via Garibaldi 104 ne è una testimonianza. Ci piace fare un in bocca al lupo ai titolari invitando i nostri lettori a gustare le loro “delizie”.