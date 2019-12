In uscita al cinema “Pinocchio”. Cast d’eccezione da Benigni a Papaleo

di: Piero Ferro - del 2019-12-19

Gentili lettori questa volta voglio cominciare quest'articolo con una domanda di carattere culturale, tipo quelle che si sentono in tv nei quiz dove si vincono milioni di euro, avete presente? Siete pronti?

Avete 20 secondi di tempo per dirmi chi è tale Carlo Lorenzini....

Avete risposto in tempo? ummm.... vabbè ve la do per buona tanto siamo a Natale e siamo tutti più buoni.

Esatto è lui uno dei nostri orgogli italiani famosi in tutto il mondo, colui che ha scritto un libro praticamente tradotto in tutte le lingue esistenti, più famoso ancora della divina commedia, che fra parentesi è al secondo posto, alziamoci in piedi ....Carlo Collodi, il papà di Pinocchio.

Carlo Lorenzini in arte Collodi per via del podere di Veneri che amministrava alle porte del paese appunto di Collodi.

E allora ditemi quale essere vivente non ha mai sentito parlare del burattino che raccontava bugie? Quale bambino non è mai stato messo in guardia dai genitori prendendo per esempio la storia di Pinocchio?

Bene per tutti quest'anno il cinema ci farà un bellissimo regalo, soprattutto a quei genitori che sono un pò stanchi la sera dopo il lavoro e devono leggere ai bimbi il libro di Pinocchio che conta la bellezza di ben 300 e passa pagine.

Avete capito , uscirà questo mese, giorno 20 per l'esattezza, il colossal di Pinocchio in tutti i cinema d'italia.

Adesso vi dico qualche nome, tenetevi forte ... siete pronti? Viaaa

Roberto Benigni che vestirà i panni del buon Geppetto.

Gigi Proietti che sarà invece il malvaggio Mangiafuoco.

Rocco Papaleo nei panni del Gatto.

Massimo Ceccherini in quello della perfida Volpe.

Paolo Graziosi nel ruolo di mastro Ciliegia.

Il piccolo Federico Lelapi sarà il protagonista cioè Pinocchio.

E moltissimi altri bravi attori. Dulcis in fundo alla regia ci sarà Matteo Garrone.

E adesso via ad un pò di curiosità che non guastano mai vero?

Il film è interamente made in italy, cioè tutto girato in location italiane in Toscana,Lazio e Puglia, cosi come pure tutta la crew è interamente italiana tranne per i due truccatori che sono americani, ma vabbè.

La colonna sonora è stata scritta da Dario Marianelli già compositore del famoso film "nome di donna" di Marco Tullio Giordana.

Se vi state chiedendo chi è il piccolo attore Federico Lelapi che impersona Pinocchio costui ha già recitato a fianco di Checco Zalone nel film "Quo vado".

Il film, ha giurato il regista, sarà questa volta molto fedele al libro di Collodi.

I due truccatori stranieri, tanto per intenderci, non sono due sprovveduti ma ben si sono i due principali truccatori dei film di Harry Potter.

I costumi di scena sono strepitosi e sono stati cuciti con stoffe pregiatissime e hanno già ricevuto numerosi premi.

Insomma quando noi italiani crediamo in qualcosa non ce ne lper nessuno!!!

E adesso bando alle ciance so che non state più nella pelle per vedere il film perché vi ho incuriosito, allora andate svelti, ne vale la pena e non dimenticate di regalare un sogno ai vostri bambini, portateli con voi usciranno dal cinema contentissimi. Buon Natale e non dite bugie vi raccomando!!!

https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs