Salemi, Sabato inaugurazione mostra "Agrodolce_traslitterazioni contemporanee"

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-19

"AGRODOLCE_traslitterazioni contemporanee" è il titolo di una mostra d'arte contemporanea che verrà inaugurata sabato 21 dicembre, alle 17.30, nelle sale del Castello normanno-svevo di Salemi, nel Trapanese. La mostra, curata da Giuseppe Maiorana e da NewL'ink, fa parte del corposo programma di "SALEMI ALLA SCOPERTA DEI GRANI ANTICHI E DEI SAPORI DEL BORGO_Dai grani antichi al Salone del biscotto siciliano", organizzato dall'assessorato alle Culture e turismo del Comune di Salemi, dall'associazione culturale Blanderate e dalla Pro Loco di Salemi, in collaborazione con il Museo regionale d'arte moderna e contemporanea di Palermo e Rete museale e naturale belicina, con il sostegno dell'assessorato alle Attività produttive della regione Siciliana.

Il percorso espositivo, che resterà visitabile fino al 19 gennaio, è caratterizzato da una selezione di opere degli artisti: Barbara Arrigo, Guido Baragli, Giuseppe Calderone, Ezio Ferreri, Francesca Scalisi e Salvo Catania Zingali. Artisti che hanno lavorato, nel corso della loro ricerca, sulla tradizione delle attività o storie legate ai dolci, al biscotto e al territorio siciliano.

All'interno delle sale del Castello ci si troverà immersi in un percorso che unirà arte, tradizione e innovazione: una vera e propria 'traslitterazione' nei nostri giorni. "Il percorso espositivo di questa seconda edizione del progetto - afferma il sindaco, Domenico Venuti - ci permette di stabilire un ulteriore legame tra le tradizioni produttive e quelle artistiche esaltando, laddove è possibile, le qualità dei grani antichi ed autoctoni. Questo percorso, in particolare, ci vuole far riflettere sull'interpretazione curiosa del dolce o dell'agrodolce fatto di riflessioni virtuose e stilisticamente differenti. Ci permette, nel contempo, di rafforzare le relazioni tra le istituzioni impegnate in diversi modi a portare valore alle nostre identità territoriali e con lo sguardo rivolto verso il futuro delle produzioni".

Maiorana, nel mettere assieme differenti percorsi e sensibilità artistiche, precisa: "La storia dell'arte è piena di esempi dove il cibo è protagonista di scene importanti: dai mosaici romani alle tavole medievali, dai banchetti rinascimentali alle tavole rappresentate nel tardo seicento sino al consumismo estremo espresso nell'arte contemporanea. Il cibo, dolce o salato, ha assunto e assume così differenti simbologie e intriganti interpretazioni.

Il biscotto nello specifico - continua Maiorana - compare, invece, in alcuni dipinti di Christian Berentz, Cristoforo Munari, Luigi Monteverde o Picasso. Le tavole imbandite, la presenza di dolci e di biscotti li ritroviamo talvolta protagonisti nella tradizione letteraria e cinematografica, e anche in quelli ambientati in Sicilia. Basti pensare al celebre romanzo Il Gattopardo, poi magistralmente rivisitato su pellicola da Luchino Visconti, o nei Racconti del maestro Cammilleri".

All'inaugurazione della mostra saranno presenti, oltre a Venuti e all'assessore comunale alle Culture e turismo Vito Scalisi, anche l'assessore regionale alle Attitivà produttive Girolamo Turano, e il direttore del Museo regionale d'arte moderna e contemporanea di Palermo Luigi Biondo.

La mostra potrà essere visitata da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Nei giorni del 25 dicembre, 1 e 6 gennaio l'apertura sarà eccezionalmente dalle 15.30 alle 18.30. L'ingresso è gratuito.

Per informazioni: biblioteca@cittadisalemi.it, o visitate la pagina fb della Città di Salemi - Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo.