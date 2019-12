CVetrano, principio d'incendio presso il chiosco di Via Vittorio Veneto

di: Redazione - del 2019-12-19

Intervengono i Vigili del Fuoco per un principio di incendio che si è sviluppato nel chiosco per la vendita di panini sito in via Vittorio Veneto. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche i Vigili Urbani.

Pare che le fiamme si siano alzate proprio quando il titolare del chiosco si accingeva ad accendere il padellone per la frittura.

Lo stesso si è dato un gran da fare cercando di spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, rischiando anche per la presenza dell'impianto di metano.