Salemi, con la sua auto investe un randagio. Il Comune risarcisce un cittadino per i danni subiti

Il Comune di Salemi si impegna a risarcire il sig. Cristian B., in seguiti alla richiesta formulata dallo stesso, nei confronti dell’Ente, per i danni subiti alla propria autovettura, in occasione di un sinistro verificatosi il 18 Settembre scorso, alle ore 19:30 circa sulla 188/A Salemi – Vita che ha visto coinvolti l’autovettura condotta dal Sig. Cristian B e un cane randagio, il quale improvvisamente, attraversando la strada, è stato investito dall’auto in questione.

In seguito a tale sinistro, il sig. Bucaria chiedeva al Comune un risarcimento di euro 400,00. L’Ente, rappresentato legalmente dall’Avv. Valeria Ciaravino ha formulato una proposta al cittadino Bucaria di accordo transattivo, proponendo di estinguere il debito mediante la corresponsione della complessiva somma di euro 300,00, comprensiva di tutte le spese sostenute e da sostenere. Accettata la proposta dal sig. Bucaria, il comune si impegna a pagare tale risarcimento.