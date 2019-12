Allerta meteo verde diramata dalla Protezione Civile per oggi e domani

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-20

Diramata allerta meteo verde per la giornata di oggi e domani dalla Protezione Civile. Considerata la fragilità del nostro territorio e tenuto conto dei danni e difficoltà subiti con il temporale dello scorso 24 ottobre si invitano i tutti i cittadini alla prudenza. In caso di pioggia forte bisogna evitare le strade ed i luoghi che notoriamente si allagano, sia a piedi che in auto.

Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di Protezione Civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico.