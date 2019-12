A Salemi arriva lo street control. Polizia Municipale avvisa i cittadini

di: Redazione - del 2019-12-21

La Polizia Municipale del comune di Salemi, avverte i cittadini che, nell’ambito dello svolgimento delle attività del corpo di Polizia Stradale, le sanzioni potranno essere elevate anche tramite lo “Street Control”, impianto formato da videocamere a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto del Corpo di Polizia. Permette di scattare due foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri.

In principio, lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila, attualmente, può rilevare anche: lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo.