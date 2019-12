Quando la passione diventa imprenditoria. Storia di Emanuela Catania, la "merlettaia" salemitana che ha "conquistato" la Rai

di: Alessandro Indelicato - del 2019-12-20

Si parla troppo spesso di ragazzi che lasciano la Sicilia per cercare lavoro altrove e altrettanto spesso la loro partenza viene definita come la scelta più facile da prendere. Ci sbagliamo. Li vediamo andar via, guardiamo la loro energia e non facciamo attenzione a cosa hanno messo nei loro bagagli che, certamente, sono pieni di indumenti ma contengono anche tutti quei dettagli che hanno costituito la loro vita fino a quel momento e che da li in poi saranno la loro culla.

Cosi è accaduto ad Emanuela Catania, salemitana per nascita ma traferitasi per ragioni di lavoro a Bracciano dal 1998.

Sul web abbiamo intercettato qualche notizia sul suo lavoro, sull’idea innovativa che ha applicato alla lavorazione al tombolo imparata da piccola .Vi proponiamo un estratto delle domande che le abbiamo rivolto

Quando hai iniziato a coltivare l’arte del merletto?

L'attaccamento della mia famiglia per le consuetudini e per la tradizione già da piccola, mi hanno permesso di imparare arti antiche. Per questo, le mie estati, che dovevano essere vacanza, erano invece artigianato. In una di quelle, a dodici anni, imparai a lavorare al tombolo. Allora odiavo mia madre per queste abitudini. Oggi le devo tutto ciò che sono.

La tua Azienda ha un nome molto particolare. Ce ne parli?

"Mamà". Devo ammettere che non è arrivato subito. Desideravo qualcosa capace di essere forza e delicatezza allo stesso tempo. Una sera mi venne in aiuto il dialetto. Anticamente la mamma era chiamata Mamà. Vidi scritta questa parola e me ne innamorai. Era lei che cercavo. La donna per eccellenza.

Tu di cosa ti occupi nello specifico?

Io curo ogni aspetto dei miei gioielli. Dal disegno alla confezione finale fatta eccezione per le strutture in oro o argento che un orafo lavora per me e dietro mia supervisione. Anche le buste sono disegnate a mano una per una. D’altronde conosci una Mamà che anticamente delegava a qualcuno?

Hai affrontato degli studi e seguito dei maestri per poter arrivare ai tuoi traguardi?

Ho frequentato il Liceo Artistico di Trapani da cui ho ereditato la curiosità nei confronti delle cose che mi circondano. Ciò che però mi sono portata appresso è un bagaglio importante di persone che ancora oggi mi sono vicine e che certamente sono state la molla che mi ha spinta fin qui. Chissa! Forse non hanno nemmeno la consapevolezza della forza che mi hanno dato.

Nella lavorazione del merletto prevale l’aspetto della tecnica, disciplina o passione per quello che si fa?

Di certo se non sai lavorare al tombolo non hai nessuna possibilità di fare cio che faccio. Ma il mio lavoro non si limita a questo. Mi considero una Merlettaia. Tesso storie e le trasformo in creature preziose. Ogni gioiello di Mamà ha la Carta di Identità come fosse una vera creatura. Con un nome,una data di nascita un codice e una storia. E come tutte le creature ha anche un Tempo d’Attesa inciso in un dvd in cui sono immagazzinate tutte le fasi di lavorazione di quel gioiello. Un periodo di gestazione appunto. Che è il tempo impiegato nella lavorazione. Nulla è lasciato al caso.

Preferisci lavorare da sola? Quale ambiente preferisci?

Lavoro sempre da sola. Ho bisogno del silenzio interrotto solo dal ticchettio dei fuselli mentre lavoro. Spesso lavoro di sera, nelle ore notturne.

Come nasce l’idea di creare un gioiello?

In passato il tombolo era il principe dei merletti che, applicato ai tessuti, serviva per realizzare corredi di pregio. Ma nell’epoca in cui viviamo era difficile che passasse questo format. Per questo ho azzardato mostrandolo al mondo in tutta la sua bellezza, come gioiello. Per farlo ho sostituito al filo di cotone il filo d’oro o d’argento ed inserito nella lavorazione pietre pregiate come i diamanti.

Quali sono i maggiormente richiesti se ci sono?

I gioielli, in quanto gioia, sono tutti ugualmente importanti. C’è piuttosto il desiderio di indossare o regalare un messaggio, una storia, un momento. Come per eternarli mostrandoli al mondo.

Quali sono gli stati d’animo che ti accompagnano nel tuo lavoro?

Il mio lavoro mi dona vita. Entro nelle storie che tesso e tutte mi lasciano qualcosa. Ci racconti come sei arrivata al contatto con la Rai e le emozioni provate nel vedere in tv una tua creazione. Ho sempre sognato, nel mio immaginario, di avere qualche contatto ma non mi ero mai mossa in tal senso Come i bambini che sognano “cosa voglio fare da grande” ma sono ancora troppo piccoli per poterlo fare.

Ecco. E’ accaduto cosi. Una mattina di fine agosto dello scorso anno mi hanno chiamata da uno studio di produzione perché interessati al mio lavoro incontrato su internet. A dire il vero nelle prime battute al telefono ho giocato assecondando quello che credevo fosse uno scherzo. Ovviamente non lo era. Il lavoro che avrei certamente voluto trovare, aveva appena trovato me attraverso Mamà.

Vedi? E’ sempre lei. Non so ancora quali saranno le mie amozioni perché andrà in onda nei prossimi giorni, ma posso dire che nonostante lavoro al tombolo da qualche anno ormai, per questo gioiello le mani mi tremavano come foglie al vento. Arrivava in un momento di grande stanchezza. In cui metti tutto sul piatto e valuti gli errori e le cose ben fatte. E’ stato complice il nome della fiction, “Ognuno è perfetto”.

Era ancora una Mamà lontana che mi invitava a non mollare. Ora ne sono certa. Per te questo riconoscimento è un punto di arrivo? Oh no! Non è un traguardo. Non è nemmeno un punto di partenza. E’ solo parte della mia storia. E’ il mio gioiello che stavolta la vita ha tessuto per me e che dedico a tutte coloro che anche solo per un istante hanno esclamato o si son sentite chiamare “Mà!”

In bocca al Lupo e Ad Maiora Semper!