(VIDEO) Il lettore scrive: "Discarica abusiva a Triscina. Si intervenga"

di: Redazione - del 2019-12-20

Riceviamo e pubblichiamo diverse segnalazioni dai nostri lettori, gli stessi denunciano il comportamento scorretto di alcuni cittadini, i quali scaricano abusivamente i rifiuti nel territorio di Triscina, nello specifico ci troviamo tra le vie 57 e 59, davanti al mare. A chi di competenza viene richiesto, dai residenti, un tempestivo intervento.

Pubblichiamo la precisazione di un lettore:

"Stamattina a Triscina mi sono ritrovato di fronte ad uno scenario incredibile. Un'area a pochi metri dal mare, che pochi mesi fa era occupata da una villa abusiva, adesso viene usata dalla ditta cogemat, come deposito temporaneo di 'monnezza' raccolta da altri siti in corso di bonifica. Quindi, sulla spiaggia di fronte al mare, per valorizzarne le caratteristiche, si crea una vera e propria discarica.

Il tutto sembra essere stato avallato dai dirigenti comunali. Infatti il "comune" non ha trovato alcuna area che consentisse alla ditta lo stoccaggio temporaneo se non sulla spiaggia. Ovviamente nessuna recinzione è stata posta ad evidenziare le caratteristiche di area di stoccaggio temporaneo.

Inoltre il materiale non sa che deve stare lì in attesa di essere nuovamente rimosso, quindi ha l'ardire di volare via con il vento. Spero che dopo la segnalazione qualcosa cambi nella gestione della faccenda (e non solo)."