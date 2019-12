Vittoria esterna della Folgore sul difficile campo del Casteldaccia. In goal anche il cvetranese Matteucci

del 2019-12-22

Prova di carattere della Folgore che, sul difficile campo del Casteldaccia, si impone con una doppietta di Corso e una rete di Carovana e nel finale del giovane Matteucci. Una vittoria per 4 a 2 che ripaga il viaggio dei tifosi "Old Fans" che non hanno fatto mancare il loro incitamento per tutta la gara. Resta la giornata di lunedì per definire in extremis qualche rinforzo di esperienza alla squadra come più volte lo sponsor ha promesso. Peccato per l'espulsione del portiere Ilario. Adesso il campionato si ferma fino al cinque gennaio, poi si riprenderà affrontando in trasferta la capolista Sciacca.