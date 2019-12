La Rai a CVetrano per parlare dello Zeus Hotel. Annunciato un progetto di "social housing". Intervistato anche Direttore di Cnews.it

del 2019-12-23

Dopo il servizio realizzato da Castelvetranonews.it sulle condizioni di abbandono dello Zeus Hotel di recente sigillato dal Comune di Castelvetrano in ragione del fatto che la struttura, confiscata a Giuseppe Grigoli, era diventato rifugio per senza tetto. Della questione si è occupata anche la Rai che ha intervistato il Sindaco Alfano e il nostro Direttore Elio Indelicato.

Il primo cittadino ha commentato la vicenda auspicando che la struttura, con una spesa di 8 Milioni, in applicazione di un progetto di “social housing” possa essere adibita a piccoli appartenenti per i famiglie in difficoltà e centro di accoglienza per minori.