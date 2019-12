Chiude la Rianimazione e declassata la Chirurgia presso l’Ospedale di CVetrano. Asp di Trapani recepisce piano Razza

di: Redazione - del 2019-12-23

Sparisce la rianimazione a Castelvetrano e la chirurgia viene declassata a unità operativa semplice. Il piano Razza tanto annunciato ha trovato applicazione formale con l’emissione dei documenti, a firma del Direttore dell’Asp di Trapani Fabio Damiani, che sanciscono un forte declassamento per l’Ospedale di Castelvetrano.

Una notizia da tempo annunciata che non manca di suscitare polemiche tra chi si era battuto per evitare che ciò accadesse e chi ritiene che durante la gestione commissariale, quando il piano era in discussione, serviva una mobilitazione di massa della Città che però non c’è stata a parte il Comitato Orgoglio che raccolse migliaia di firme organizzando anche eventi di protesta.

L’auspicio è che i Sindaci continuino la battaglia facendo sentire la propria voce in Regione e a Roma presso il Ministero della Salute. Di sicuro una grossa perdita per Castelvetrano e l’intero comprensorio belicino privato di importanti servizi sanitari.