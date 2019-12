Il pane nero di Cvetrano "sbarca" in Toscana con il menu siciliano della chef de rang Antonella Corso

del 2019-12-23

Un viaggio tra profumi, gusti e specialità siciliane, hanno conquistato i numerosi avventori dell''Osteria con vista Fornelli" di Volterra, in Toscana, dove lavora la castelvetranese chef de rang Antonella Corso, che ha proposto un menu siciliano, con un'attenzione ai prodotti tipici. Antonella Corso, - di cui potete rileggere l'intervista qui, - ha realizzato delle pietanze tipiche della nostra terra, accompagnate dal pane nero di Castelvetrano, suo paese d'origine.

E se qualche lettore si stavano interrogando su cosa cucinare a Natale, forse potrà trovare spunto dalle portate del menù siculo preparato da Antonella.

Gustose arancine alla carne dalla croccante panatura hanno fatto da antipasto, insieme alla tradizionale caponata di melanzane, spesso usata anche come contorno. Il profumo del mare e quello del sole sono stati mescolati con maestria nel primo piatto, un vero pezzo forte della nostra trazione, quale la pasta con le sarde. A seguire, come secondo piatto, pesce spada alla palermitana con patate arrosto. Come dessert, sono state cucinate le cassatelle.

Le prelibatezze hanno riscosso un certo apprezzamento.

Nella gallery, le foto di tutte le portate del menu.