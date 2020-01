Dal ristorante del noto Chef Cracco al ritorno a Partanna tra amore per la Sicilia e nuovi progetti. Intervista a Rosario Sciacca

del 2020-01-02

Le passioni, come i talenti, vanno assecondati, anche se spesso rischiano di divorarci. Lo sa benissimo il partannese Rosario Sciacca, che ad un certo punto della sua vita, nata la passione per la cucina, ha mollato tutto - studio, lavoro, paese natio - per formarsi alla scuola internazionale di cucina italiana Alma, e lavorare per ben 3 anni presso il ristorante del cuoco Cracco.

Oggi, Rosario ha deciso di portare questa sua esperienza nel territorio ove è nato, e che ha amato profondamente e consapevolmente, solo quando è stato lontano. Del suo nuovo progetto lavorativo - un programma completo di Cucina Professionale online denominato “Intelligenza Gastronomica”, del suo percorso di studi e soprattutto del successo raggiunto, ci parla Rosario Sciacca, che ha risposto alle domande postegli dalla redazione di Castelvetranonews.

Parlaci di te

"Il mio nome è Rosario Sciacca e vivo a Partanna, paese dove sono tornato da pochi mesi, dopo aver passato gli ultimi 5 anni tra Parma e Milano. Mi sono diplomato al liceo scientifico ed ho continuato gli studi scegliendo la facoltà di Economia dell’Università di Palermo prima, e dell’Unicusano poi. Ho lasciato l’Università a 6 esami dalla Laurea per inseguire il sogno di imparare a cucinare come un vero chef. Un anno dopo, mi sono diplomato in Alma, la scuola internazionale di cucina italiana."

Come nasce questa passione per la cucina? in casa hai avuto qualche modello?

"Entrambi i miei genitori hanno un grande senso del gusto. Mia mamma, la cuoca di casa, si è inventata pasticciera per lavoro con grandissimi risultati, tra cui cannoli, cassatelle e zeppole che sono il suo pezzo forte. Mio papà è un grande appassionato e cultore della buona tavola. Essi mi hanno sicuramente influenzato nelle mie scelte ma, la mia passione per la cucina, è nata tardi e in un modo del tutto inusuale.

Fino ai 23 anni ero tutto tranne che una buona forchetta. Mangiavo sempre le stesse cose e non ero molto aperto ad assaggiare cibi nuovi: non mangiavo il pesce, le verdure, e molto altro. In quel periodo, mi ero messo in testa di diventare un bodybuilder, di quelli pompati e pieni di muscoli e, per farlo, oltre a frequentare assiduamente la palestra, dovevo seguire una dieta molto rigida e pesare tutto ciò che mangiavo. Mia mamma non aveva il tempo e la voglia di starmi dietro perché molto impegnata con il lavoro, così ho iniziato a cucinare per me stesso.

Cucinavo i classici cibi che si mangiano quando si segue una dieta proteica: pollo, uova, pesce, ecc..ma chiedevo costantemente consigli su come farlo a mia madre e “all’amico” Google. Non sapevo veramente da dove iniziare. Col passare delle settimane, il tempo trascorso in cucina era sempre maggiore e mi sono trovato in poco a cercare ricette, tecniche e ingredienti giornalmente. La cucina era diventata una piacevole ossessione."

Come nasce l'idea di intraprendere gli studi presso Alma?

"Prima di Alma non avevo mai messo piede in una cucina professionale, ero solo un appassionato di cucina che provava a fare qualche piatto, male, a casa. Ho affrontato il percorso con grande voglia e determinazione e sono riuscito a terminare i 5 mesi a Colorno con grandi risultati e una media voto molto alta. Alla fine del corso, sono stato scelto per fare il mio stage formativo al Ristorante Cracco a Milano, un vero sogno ad occhi aperti dato che, fino a 6 mesi prima, ero un fan di Masterchef e dello chef stesso. Sono rimasto a lavorare da Cracco per i successivi 3 anni."

Immaginavi che dopo lo stage, Carlo Cracco ti avrebbe preso nel suo ristorante?

"Dato che il mio stage da Cracco era anche la mia primissima esperienza lavorativa in un ristorante, non avevo nessuna speranza di poter rimanere a lavorare, non ci credevo minimamente. Avevo deciso di affrontare l’esperienza cercando di imparare il più possibile e di fare il massimo per farmi accettare nella brigata anche se non ero all’altezza.

I primi 3 mesi sono stati durissimi, un vero incubo, tanto che ho pensato più volte di mollare (cosa che peraltro avevano già fatto gli ultimi 3 ragazzi inviati da Alma da Cracco). Non riuscivo a tenere i ritmi forsennati, ero lento e avevo perso le mie poche certezze vedendo i miei colleghi, molto più bravi di me, all’opera. Mi sentivo come un terrestre in mezzo ai marziani, loro riuscivano a gestire 4-5 padelle, a ricordare le comande a memoria, non erano mai stanchi, ed io non capivo perché io non ci riuscissi.

Negli ultimi 2 mesi le cose hanno iniziato progressivamente a cambiare. Iniziavo a tenere il passo, ero sempre più sicuro di me e meno stanco, pensavo e agivo con più precisione e velocità, mi sentivo uno di loro e lo chef e il sous-chef lo avevano notato.

Quando mancavano pochi giorni al termine del mio stage, spinto dai miei colleghi, mi sono recato nell’ufficio dello chef ed ho chiesto di poter restare, da assunto, dopo il mio stage. La risposta fu positiva, dopo aver fatto gli esami di Alma a Colorno, sono diventato, a tutti gli effetti, un cuoco della brigata del Ristorante Cracco (allora 2 stelle Michelin)."

Quanto è stato importante aver studiato all’Alma, per il tuo percorso professionale?

"E’ stato molto importante ma ho capito il perchè solo dopo aver iniziato a lavorare. Sono arrivato in Alma pensando che, una volta finiti i 10 mesi di corso, fossi diventato uno chef. Naturalmente non è stato così. Senza dubbio, per imparare da zero, le basi di un mestiere in poco tempo, occorre una guida, qualcuno che ha già raggiunto quel risultato e vuole spiegarti come ha fatto.

Alma mi ha permesso di imparare quelle basi da grandi cuochi e in un ambiente molto potenziante. Il corso è stato veramente duro e mi sono impegnato tantissimo per portarlo a termine con voti alti, ma il difficile è arrivato dopo.

Un cuoco diventa tale in cucina, come un chirurgo in sala operatoria, una professoressa dietro ad una cattedra, ecc… Sembra scontato ma non lo è affatto, oggi il mondo della cucina è pieno di false promesse."

Qual è il tuo ruolo specifico in cucina?

Mi reputo preparato a svolgere tutti i ruoli ma al Ristorante Cracco ho ricoperto per 2 anni quello di Capo-partita ai primi piatti.

Per chi non lo sapesse, la brigata di cucina ha un’organizzazione gerarchica ed è suddivisa in più reparti, definiti “partite”. Ogni partita (antipasti, primi, carni, pesci, pasticceria) ha un responsabile (capo-partita), ed un aiutante (aiuto-cuoco)."

Quali sono i piatti che maggiormente ti chiedono di preparare?

"Sono specializzato nei primi piatti, in 3 anni a Milano, con lo chef Cracco di fianco, ho imparato alla perfezione a fare i risotti, ma amo cucinare anche la carne. I diversi gradi di cottura, la caramellizzazione esterna e i condimenti, sono grandi banchi di prova per i cuochi e richiedono conoscenza e sensibilità.

Mi piace conoscere e applicare le varie tecniche, gli abbinamenti classici della cucina italiana e quelli più disparati. La cucina siciliana è la più ricca d’Italia. Il pesce, gli ortaggi, i vegetali selvatici, i colori, la frittura, i dolci, le tradizioni, sono qualcosa di straordinario che tutto il mondo ci invidia. Il mio piatto preferito della tradizione è il più povero, la “pasta con la mollica”, un piatto tanto semplice quanto goloso, che mia mamma mi faceva quando ero piccolo e che cucinavo spesso da Cracco per lo staff."

Ad un certo punto l'esperienza da Cracco si è conclusa.

"Ho deciso di concludere la mia esperienza a Milano quando da scuola professionale e di vita, si è trasformata in lavoro. Ho vissuto 3 anni a ritmi elevatissimi in quella cucina, ho imparato quasi tutto ciò che so e sono cresciuto anche come uomo. E’ stato veramente un sogno quando sono stato invitato al matrimonio dello chef, quando sono salito sul palco di Identità Golose e quando sono stato inviato a suo nome ad un evento a Verona.

La stanchezza fisica e mentale si azzerava quando succedevano queste cose e quando arrivavano i complimenti, ma, nell’ultimo periodo, qualcosa era cambiato. Sentivo di dover tornare a casa, mi sentivo pronto per mettere a frutto ciò che avevo seminato in quegli anni ed ho deciso, dopo averci pensato a lungo, di farlo."

Ti è mancata la tua terra?

"Più che mancata, l’ho amata davvero per la prima volta. Ogni volta che ritornavo dopo mesi di lontananza, mi accorgevo di quanto fosse bella e di quanto non le avessi mai dato importanza. I paesaggi mediterranei, molto diversi da quelli dell’Emilia e della Lombardia, le colline tinte di giallo in estate, il mare di Triscina e Selinunte che tanto snobbavo prima, li sentivo sempre più miei, e li amavo di più ad ogni ritorno.

Queste sensazioni, hanno avuto un grande peso nel prendere la decisione di tornare. - cosa ti senti di consigliare a chi ha la passione per la cucina, e non vede futuro in Sicilia? E a chi è fuori e vorrebbe ritornare? Quello del cuoco è un mestiere molto duro e poco valorizzato se non a livelli alti, soprattutto in Sicilia.

E’ proprio questo il motivo che deve spingere chi vuole farlo a dare di più. Oggi, solo chi è veramente preparato, riesce ad avere successo nella ristorazione. Se si parte da zero, o si è alle prime esperienze non ci si può formare da soli o nei ristoranti mediocri che spesso offre il panorama siciliano, si deve seguire qualcuno, frequentare un corso, una scuola, che possa dare le giuste Basi.

La cucina è scienza prima che Arte. Studiare ogni giorno, leggere, sperimentare, ampliare il proprio bagaglio di conoscenza ogni volta che se ne ha l’occasione, sono cose dal quale non si può prescindere se si punta ad avere successo ed emergere dalla media."

Credi che sia possibile che nascano delle realtà altrettanto prestigiose nella nostra terra?

"Sono tornato perché credo nella mia terra e, nel mio futuro, mi piacerebbe darle tanto nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. Purtroppo però, non si può negare che siamo ancora molto indietro sotto certi aspetti. Sicuramente non lo siamo sulla cucina in senso stretto, le nostre materie prime e le tradizioni sono tra le migliori e più ricche del mondo.

Ci manca tutto il resto, l’accoglienza, la professionalità, i servizi. Il problema, naturalmente, nasce da più lontano e riguarda l’ecosistema in cui viviamo. Se abbiamo un aeroporto e lo teniamo chiuso non possiamo lamentarci che i ristoranti sono vuoti; se le scuole alberghiere non hanno i soldi per fare la spesa, non possiamo lamentarci che i ragazzi non imparano niente; potrei fare mille esempi ma credo che servirebbe a poco parlarne in questa intervista."

Apriresti un ristorante in Sicilia?

"Assolutamente si, era il mio primo obiettivo quando sono rientrato a casa. Poi sono successe un pò di cose che mi hanno fatto decidere di rinviare la data."

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Oggi sto lavorando a tempo pieno ad un progetto molto ambizioso ma allo stesso tempo concreto. Nell’ultimo anno ho ricevuto tanti attestati di stima e sono stato contattato da decine di ragazzi che, ispirati dalla mia storia, volevano un consiglio sul come imparare a cucinare nel modo più veloce ed efficiente possibile.

Quando ricevo questi messaggi, mi sento veramente onorato di poter dare il mio contributo e cerco di aiutare tutti se posso. Il problema della maggior parte delle persone che vogliono imparare a cucinare o vogliono ampliare le loro conoscenze e scoprire i segreti dell’alta cucina, è che non sanno se fare un corso o meno, che corso scegliere e perchè.

Le scuole sono tante, costano tanto e implicano uno spostamento, e ci si trova a dover fare scelte difficili, che possono compromettere il percorso o far sprecare tempo e soldi. Sapevo di poter aiutare queste persone ma non capivo come e mi chiedevo ogni giorno come avrei potuto trasferire loro la mia esperienza.

E’ nata così l’idea di creare “Intelligenza Gastronomica”. Si tratta di un Programma completo di Cucina Professionale online, che ho chiamato "Intelligenza Gastronomica”, un vero e proprio video-corso di cucina che si può seguire tramite pc, smartphone o tablet, ovunque, in qualunque momento.

Da idea, Il programma è diventato subito il progetto della mia vita, infatti sto mettendo dentro tutto ciò che so per creare, oltre che un corso, una vera e propria guida per chi vuole diventare un cuoco di successo.

Siamo ormai agli sgoccioli, entro Gennaio aprirò le iscrizioni ed ho deciso di dare una corsia preferenziale, oltre che ai primi iscritti, ai ragazzi della mia terra, proprio per poter essere d’aiuto e dare una nuova opportunità ai ragazzi con cui condivido radici e passione di spiccare il volo."

La redazione di Castelvetranonews ringrazia lo chef Rosario Sciacca per l'intervista gentilmente concessa.