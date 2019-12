Giovane castelvetranese selezionato per la prestigiosa "Alta Scuola Politecnica". Intervista a Peppe Paola

di: Redazione - del 2019-12-23

Sin da piccolo nutriva una forte passione per le moto e le auto. Mentre gli amici giocavano con i soldatini o con le navi pirata, lui era impegnato a smontare qualsiasi cosa passasse sottomano per carpire i segreti al suo interno. Impegno, dedizione e voglia di arrivare hanno permesso al castelvetranese Giuseppe Paola, 22 anne, di conseguire al Politecnico di Torino la prima laurea triennale in ingegneria meccanica.

Per lui si sono subito aperte le porte della prestigiosa "Alta Scuola Politecnica", una joint venture tra i due atenei, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano. Ogni anno, infatti, vengono selezionati circa 150 studenti (90 nella sede di Milano e 60 nella sede di Torino), tra gli allievi del primo anno di corso di Laurea magistrale provenienti da differenti corsi di laurea: Laurea in ingegneria, Design e Architettura con l'obiettivo di realizzare una didattica innovativa di eccellenza in un'ottica multidisciplinare con la presenza di professori e relatori afferenti alla realtà industriale italiana e non.

Una scuola che punta a far collaborare aziende e studenti ancor prima che facciano il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Incuriositi dalla sua storia, abbiamo raggiunto il giovane castelvetranese per saperne di più.

Quando nasce la tua passione?

"La meccanica, come tanti ragazzi, mi ha sempre appassionato, lo smontare e rimontare ha sempre suscitato il mio interesse, poi negli ultimi anni sono stato portato a farne diventare un'occasione di studio e approfondimento qui al Politecnico di Torino.

Questa opportunita di didattica offre delle opportunità di scambio interdisciplinare direttamente con le realta industriali del territorio, mi piacerebbe in tal senso approfondire le tematiche relative al confort nei veicoli e al controllo di emissioni le quali occupano un posto di primaria importanza nelle scelte odierne di impresa. "

Il tuo sogno nel cassetto?

"La mia ambizione più grande é entrare un una delle tante belle realtà automobilistiche presenti nel nostro paese, che il mondo tutto ci invidia, é per questo che ho deciso di affrontare il percorso di ingegneria qui dove sono forti i legami con queste realtà aziendali di spicco"

Avrete l'occasione di confrontarvi con figure di spicco di multinazionali del settore?

"La partecipazione attiva a questi progetti viene realizzata attraverso la permanenza di "settimane studio" distribuite lungo l'arco del corso di laurea magistrale in differenti posti, quali Loano in Liguria. In occasione di questi eventi saranno presenti ospiti di spicco, CEO di importanti realtà e responsabili di particolari settori ad illustrare delle problematiche che noi, tramite un lavoro interdisciplinare, ci proporremo di risolvere."

Noi facciamo un in bocca al lupo a Giuseppe augurandogli di realizzare tutti i suoi sogni.