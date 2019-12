Questa sera in scena il Premio Eccellenze. Tra i premiati il carabiniere cvetranese Aldo Leone che salvó 50 bambini nel milanese

del 2019-12-28

Cresce l'attesa per la quinta edizione del Premio Eccellenze Selinunte - Valle del Belice, che si svolgerà sabato 28 dicembre, a partire dalle 20.30, a Gibellina presso la sala Agorà nel sistema delle Piazze.

Tra i premiati il carabiniere castelvetranese Aldo Alberto Leone che lo scorso mese di marzo, assieme ad altri suoi colleghi, si è reso protagonista del salvataggio di 51 studenti di una scuola media di Crema che erano stati sequestrati dall’autista dell’autobus sul quale viaggiavano.

L’autista dopo aver dirottato il mezzo verso l'aeroporto Linate di Milano, ha successivamente dato fuoco al bus. Per fortuna nessuno degli studenti è rimasto ferito in modo grave, grazie al lavoro dei carabinieri, che sono riusciti a mettere tutti in salvo. Aldo Alberto Leone nel salvataggio si è anche ferito ad una mano per spaccare i vetri del bus e consentire la fuga degli studenti.

La vicenda avrebbe sicuramente avuto un finale tragico se non ci fosse stato l’intervento di questi carabinieri “eroi”.

Loro però non vogliono essere chiamati così: "Abbiamo fatto solo il nostro dovere perché ogni giorno siamo vicino alla gente in mezzo alla strada. È stata molto dura, dopo avere liberato i ragazzi siamo riusciti a salvare dalle fiamme anche lo stesso sequestratore. Abbiamo salvato tutti senza sparare un colpo. E salvare "tutti" è stata la felicità più grande. Vedevamo i ragazzi implorarci di intervenire, quelle facce stravolte dalla paura schiacciate sui vetri che chiedevano solo il nostro aiuto, la loro voglia di vivere... Poi la decisione di fare presto, ogni istante era fondamentale, assieme agli altri colleghi, quasi istintivamente intendendoci con lo sguardo, abbiamo rotto i vetri e forzato le porte della parte posteriore dell’autobus, così i ragazzi sono riusciti a scappare, altri li abbiamo tirati via mentre le fiamme già divampavano”.

