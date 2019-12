(VIDEO) “Non ci sono soldi per togliere le alghe dal porto di Selinunte”. Stamane incontro tra pescatori, Comune e Regione

del 2019-12-23

“La Regione in esercizio provvisorio e non ci sono fondi fino a Marzo. Nel frattempo bisogna lavorare per appaltare quanto prima i servizi oggetto dell’appalto per 700 Mila Euro”. Sono stati questi alcuni dei passaggi emersi dall’incontro svoltosi stamane tra i pescatori selinuntini, il Sindaco Alfano, l’Onorevole Tony Scilla e il Dirigente regionale responsabile della portualità siciliana Architetto Carmelo Ricciardi. Presente anche Calogero Martire, Enza Viola che hanno costruttivamente partecipato al dialogo con lo stesso primo cittadino nel tentativo di trovare soluzioni d’aiuto per la marineria selinuntina ormai paralizzata a causa delle alghe che impediscono loro di andare a pescare.

Se da un lato sono state discusse e condivide con i pescatori le priorità e le linee guida da seguire nel progetto che da Aprile potrebbe trovare il via, dall’altro sono state discusse le soluzioni da adottare nell’immediato per consentire ai pescatori di tornare a lavorare. Le casse regionali e quelle comunali non consentono la spesa necessaria e, pertanto, l’on. Scilla ha ipotizzato la possibilità di accedere ai fondi comunitari in considerazione del disagio economico arrecato ai pescatori nel tentativo di accedere ai fondi comunitari disponibili per le calamità naturali.

Va riavviato - ha dichiarato anche l’ex candidato Sindaco Calogero Martire trovando la condivisione anche del Sindaco Alfano - un dialogo con il Prefetto per attivare un nuovo canale di comunicazione con lo Stato affinché si possano sbloccare delle somme per gestire l’urgenza”. “C’è una emergenza sociale a Marinella di Selinunte - ha dichiarato il consigliere Enza Viola - e dobbiamo fare tutto quello che e’ possibile fare per consentire ai pescatori di tornare a lavorare”.

L’unica speranza concreta e’ quella dei fondi comunitari per le calamità naturali - ha continuato Tony Scilla - e stiamo lavorando concretamente per questo obiettivo”. “Ho sollecitato anche la Protezione Civile nazionale- ha dichiarato Alfano - per poter accedere ai fondi nazionali ma non ci sono rischi di pericolo per l’incolumità nazionale e tali somme non possono essere utilizzate”. L’idea provvisoria di spostare i pescatori a Porto Palo è stata respinta con forza per le connesse problematiche igienico sanitarie legate anche al trasporto del pescato e non solo.

Non si esclude un consiglio comunale aperto o altre forme di protesta che portino alta l’attenzione sulla difficile condizione in cui versano i pescatori.

presente anche Consigliere comunale Rosy Milazzo.