Auto a fuoco questa sera in via Mannone a Castelvetrano. L’incendio, che ha riguardato un auto Fiat, è stato causato da un problema al motore. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano che hanno spento l’incendio che ha riguardato la parte anteriore dell’auto. Transennata la via Mannone per garantire la sicurezza.