Auguri di buon Natale alle forze dell’Ordine del nostro territorio. Un pensiero “speciale” da un cittadino ai Vigili del fuoco di Cvetrano

del 2019-12-25

Chiamati durante le emergenze sono sempre a disposizione dei cittadini e a fianco di questi ultimi quando hanno bisogno e non solo. Sempre tanta è la riconoscenza da parte della società civile nei confronti dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine in generale. In particolare, come tutti sappiamo, tanto delicato è il ruolo dei Vigili del fuoco ma anche di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Protezione Civile e Associazioni di volontariato sempre in prima linea quando ci sono pericoli ed emergenze da scongiurare. Questa riconoscenza la esprimiamo come Castelvetranonews.it a nome di tutte i cittadini.

Non possiamo che apprezzare un gesto di riconoscenza diretto nei confronti dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano effettuato da un cittadino che ha inviato in anonimato panettoni e spumante ringraziando i Vigili per l’importante lavoro che svolgono all’interno del territorio. Gli stessi Vigili del Fuoco per il tramite della nostra redazione ringraziano il titolare autore di questo bel gesto augurando buone feste.