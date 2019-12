Dalla Regione fondi per i teatri. Oltre il "Marconi" fuori anche il Selinus dopo pubblicazione graduatoria definitiva

del 2019-12-26

In data 20/11/2019 avevamo appreso con piacere la notizia pubblicata circa il finanziamento per l’ammodernamento del Teatro Selinus (€. 231.065,54), nonché del Cine-teatro Marconi (€ 230.345,89 pur se azienda privata), da parte della Regione Siciliana, su istanza a suo tempo presentata dall'allora Commissione Straordinaria del Comune.

Invero si trattava soltanto dell’elenco dei Comuni che avevano fatto richiesta di accesso ai fondi stanziati dalla Regione, giusto avviso del DDG n. 100 del 17/01/2019. Oggi veniamo a conoscenza del DDG n. 5.803 del 06/12/2019, che rende nota la graduatoria definitiva delle richieste: purtroppo nessuna delle due richieste avanzate è entrata in graduatoria in posizione utile: il Cine-teatro Marconi si è classificato al 116 posto su 166 richieste, mentre il Teatro Selinus si è posto al 164 posto (terzultimo).

Sono stati premiati solo 27 interventi su 166 ed in particolare nessuno della provincia di Trapani. Non c’è niente da fare, a questo punto sembrerebbe che almeno gli interventi minimali per rialzare il sipario del Pardo li dovrà finanziare il Comune facendo ricorso a risorse proprie.