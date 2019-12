Il lettore scrive: "Griglia sollevata e deteriorata in via Sapegno. E' un pericolo. Si intervenga"

di: Redazione - del 2019-12-27

Riceviamo la segnalazione di un lettore, il quale denuncia la pericolosa presenza di una griglia (per il deflusso delle acque piovane), deteriorata e sollevata rispetto al manto stradale sita nella via Sapegno, proprio in prossimità di una curva. Lo stesso invita chi di competenza ad intervenire per eliminare il pericolo che la stessa comporta per i passanti e per gli automobilisti.