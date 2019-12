CVetrano, dopo gli allagamenti nei pressi della rotonda Comune appalta pulizie "straordinarie"

di: Redazione - del 2019-12-24

L'Amministrazione Comunale in considerazione del fatto che, ogni qualvolta si verificano intense precipitazioni nella via dei Templi all'altezza della rotonda, l'acqua ristagna creando non poche situazioni di pericolo, ha deliberato di affidare alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo l’esecuzione di urgenti lavori e/o ripristini puntuali da eseguire nelle aree limitrofe all’intersezione stradale tra la via Dei Templi e la via Caduti di Nassirya, per un importo pari a circa 2.800 Euro. Tra i lavori che si renderanno necessari la pulizia delle cunette poste ai margini delle sedi stradali da terriccio, la rimozione della vegetazione spontanea nonché di ogni altro tipo di materiale depositato all’interno, la pulizia delle griglie, delle caditoie e/o pozzetti di raccolta e smaltimento delle acque piovane e non solo.