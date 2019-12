Folgore: grande attesa per lo scontro al vertice con lo Sciacca ma il tecnico Putaggio minaccia le dimissioni

di: Elio Indelicato - del 2019-12-27

Finito il girone di andata del campionato di Promozione, è tempo di bilanci per le squadre trapanesi. La Dolce Onorio Folgore e la Mazarese sono ancora in corsa per la promozione mentre il San Vito dovrà cercare una tranquilla salvezza.

Alla ripresa del campionato ritorna, dopo venti anni, il derby tra Sciacca e Folgore che gli ultras folgorini seguiranno in massa, ma a scaldare l’ambiente rossonero è soprattutto la notizia delle possibili dimissioni del tecnico Antonino Putaggio, che da circa un mese non riesce a parlare con i massimi vertici societari, che gli avrebbero effettuato degli acquisti non concordati con lo stesso allenatore. Lo stesso precisa: “Pur con il rispetto di questi giovani arrivati che ritengo validi, la squadra non ha equilibrio nei reparti, non essendo arrivati quei giocatori, magari un forte difensore centrale e un centrocampista di esperienza che ci avrebbero fatto fare il salto di qualità. Avevo richiesto e si erano anche offerti loro direttamente alla Società, pur di venire a giocare con la Folgore, il centrale La Cognata dal Casteltermini, Ferrante centrocampista, Sciacca e lo stesso Tummiolo, che giustamente ha preferito restare nella sua città a Sciacca.”

Di contro, grazie all’impegno del direttore sportivo Gianluca Pisciotta, sono arrivati giovani di bella speranza come l’esterno dal Marsala Ogbebor, i centrocampisti Giacalone dal Mazara, La Bianca dal Lascari e gli esperti Rallo e Montepiano. Di fatto il centrocampo è stato smembrato con le partenze di Li Bassi e Campisi che avevano dato una certa impronta al reparto mentre in attacco è andato via Rosella tornato al Mazara. In difesa le primavere sulle spalle di Bonino imponevano un sostituto di esperienza per tentare di vincere il campionato o continuare nell’avventura di Coppa Italia. C’è da augurarsi che non si rompa il giocattolo e si arrivi ad un chiarimento dopo anche l’impegno economico e i sacrifici della società.

Area di sereno nella Mazarese, che veleggia in alto con una squadra rafforzata dagli arrivi di Campisi, La Far dal Partinico, del difensore Caradolfo dal Mazara che danno maggiore forza e quadratura alla squadra di Stefano Pizzitola. Con un super Rustico in avanti.

Il San Vito di Nico Del Giudice vuole risalire la china e si è rafforzato con alcuni giovani elementi tranne l’ esperto attaccante Jimho, con Cordaro attaccante dal Custonaci classe 2002, Iannazza che arriva dal Dattilo, mentre l’esperto difensore Paladino va a Mazara e Monticciolo e Bosco rispettivamente in direzione Custonaci e Alba Alcamo.