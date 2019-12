"Terremoto" in casa Folgore. Si dimette il mister Putaggio

del 2019-12-29

Putaggio non è più l'allenatore della Folgore. Non riuscendo ad avere da più di un mese un dialogo con lo sponsor della Società Vincenzo Onorio, lo stesso ha deciso di rassegnare le dimissioni, che ufficiosamente erano state annunciate. Alla nostra Redazione arriva il ringraziamento del tecnico a tutti i giocatori, allo staff tecnico che lo ha supportato e ai grandi tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra. Non si esclude che la squadra, in vista del derby con lo Sciacca, venga affidata all'allenatore in seconda. Da parte della nostra Redazione e sicuramente a nome degli sportivi e tifosi ci sentiamo di augurare al bravo tecnico le migliori fortune.