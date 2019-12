Car Sharing a CVetrano. Trasferiti alcuni stalli. Ecco quali sono

di: Redazione - del 2019-12-31

Lo scorso mese di agosto è partito a Castelvetrano e nelle borgate di Marinella e Triscina il servizio di Car Sharing.

A Castelvetrano le postazioni erano state previste in piazza Escrivà nei pressi del Convento dei Minimi, in Piazza Regina Margherita, di fronte quasi la Chiesa di San Domenico, in Piazza Diodoro Siculo nella piazzetta posteggio sopraelevata, dietro la Chiesa della SS Salute nella via Pietro Luna, in via Delle Rose, nell’area parcheggio del Comune e nei pressi dell’area Oasi Bar in via Caduti di Nassyria.

Con ordinanza dello scorso 17 dicembre, il Comandante della Polizia Municipale ha ritenuto opportuno trasferire gli stalli del servizio Car Sharing in altre zone del territorio della città per una migliore visibilità e comodità di uso.

Nello specifico gli stalli saranno trasferiti come segue:

- Dalla piazza J. M. Escrivà (nel tratto che va dalla Chiesa di San Francesco di Paola al Convento dei Minimi) al Viale Roma (di fronte Farmacia);

- Dalla piazza Diodoro Siculo (di fronte P.azzale Berlinguer) alla piazza Amendola (davanti la Stazione Ferroviaria);

- Dal P.zzale Santa Maria della Sanità (in adiacente rifornimento ENI) alla piazza Archimede.

Il servizio di Car Sharing nasce nell’ottica di contrastare l’incidenza negativa del traffico veicolare privato ed individuale sull’ambiente cittadino, omogeneizzando il territorio e superando le distanze tra il Centro Urbano e le frazioni di Marinella e Triscina.

L’utente avrà la possibilità di prendere a nolo l’auto per ore, per giorni e addirittura noleggiare l’auto per andare, per fare un esempio, a Punta Raisi e lasciarla là, dove poi la Società Amat spa di Palermo, che gestirà il servizio per due anni, andrà a riprenderla.