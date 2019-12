Capodanno 2020: all'Area 14 si festeggia con Irama

del 2019-12-28

Cresce l’attesa per il Capodanno ad Area 14. Guest star il cantante Irama, vincitore della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ecco il programma:

Capodanno 2020 | Special Guest Irama Martedì 31 Dicembre Area14

Area14 quest'anno ha deciso di esagerare e di regalarvi il più grande capodanno del Sud Italia. Special Guest della notte più attesa dell'anno sarà Irama, la stella della musica POP Italiana.

POSSIBILI PACCHETTI

- Ingresso pista - Early Birds 35€ a persona, Regular 40€ a persona

- Backstage Privèe - Trattativa Riservata

- Mumm Privèe - Early Birds 55 € a persona (tavolo min. 6 persone, 1 bottiglia) Regular 60€ a persona (tavolo min. 6 persone, 1 bottiglia)

- Absolut Privèe - 50€ a persona (tavolo min. 6 persone, 1 bottiglia)

- Cenone 90€ a persona, ingresso incluso nel prezzo, musica dal vivo con Monia Grassa

- Cenone + Mumm Privèe 130€ a persona

LINE UP

DANCE SPACE Special Guest Irama Resident Djs & Vox TBA > TBA CARIBBEAN SPACE & REVIVAL SPACE ASD Unione Latina - Giusy Garetti, Dj Jamma Roberto Giglio

Per Info, lista & prenotazione tavoli: 392 29 29 329 Cosimo Rizzuto (anche whataspp) 327 94 69 911 Martino Mantia 389 543 4470 Massimiliano Patti Oppure contatta il tuo PR di fiducia Disponibili bus navetta A/R, contattaci per tutte le info Powered by Area14 - ReCord Eventi Main Sponsor Absolut - Champagne G.H.MUMM

CENONE DI CAPODANNO

Antipasti: Terrina di mare con petali di fiori Rombi di Tonno Rosso al Melograno Tentacoli di Polpo scottati Mousse di Salmone con Uova di Lompo Tartare di gambero rosso di Mazara al lime

Primi: Risotto carnaroli mantecato con gambero rosa di Sciacca, capesante e perle di caviale rosso Scrigni ripieni agli scampi con coulis di crostacei e polvere di bottarga di tonno

Secondi: Ventaglio di Spada al pesto di melanzane e Pistacchio di Bronte con Gamberoni rossi di Mazara e purea di Patate viola contorno Brunoise di verdure

Dessert: Delizia al pandoro con crema inglese e vele di cioccolato fondente Bevande Acqua, vino, caffè & amari A Mezzanotte brindisi con Champagne G.H.MUMM, cotechino e lenticchie

Area14 - Via caduti di Nassiriya, 3 - Castelvetrano

