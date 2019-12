Salemi, approvato il rendiconto di gestione 2018 e stabilizzati 76 precari. La soddisfazione del gruppo Salemi 2024

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-31

Il gruppo Salemi 2024 esprime soddisfazione per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 che tra le altre cose, finalmente, permette la stabilizzazione di 76 precari storici dell’ente. Si tratta di un evento storico che pone la parola fine ad una situazione di continua precarietà a cui erano sottoposti i suddetti lavoratori ai quali facciamo i migliori auguri.

Da adesso l’ente disporrà di lavoratori nel pieno delle loro funzioni potendoli valorizzare. Ulteriore obiettivo che viene raggiunto da questa amministrazione, è l’indizione di concorsi per sette figure professionali fondamentali per il Comune di Salemi.

Un ringraziamento vogliamo farlo al Sindaco, tutta l’amministrazione comunale e agli uffici, per aver lavorato alacremente per il raggiungimento di questi risultati. Un fine anno che chiude in positivo l’attività dell’amministrazione Venuti.

L’augurio che poniamo per il 2020 e per gli anni che verranno è che con la stessa solerzia si possa proseguire verso questa direzione nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Cogliamo infine l’occasione per augurare buon anno ai nostri concittadini.

Salemi 2024