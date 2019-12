CVetrano, scontro tra due auto all’incrocio tra via Benedetto D’Acquisto e via XXIV Maggio. Due persone in Ospedale

del 2019-12-31

Scontro a Castelvetrano, nel pomeriggio di oggi, all'incrocio tra la via Benedetto D’Acquisto e la via XXIV Maggio tra una Peugeot grigia e Fiat Punto verde. Alla base del sinistro, che ha portato i conducenti alla guida delle rispettive automobili in ospedale per accertamenti, il mancato rispetto di uno stop.

A seguito della collisione, la Peugeot grigia ha finito la propria corsa urtando contro un muro con conseguente scoppio dell'airbag all'interno dell'abitacolo.

Sul posto è intervenuta la la Polizia municipale per i rilievi del caso. Non è la prima volta purtroppo che tale incrocio è teatro di incidenti.