Replica di Gianfranco Becchina su concessione di contributi e finanziamenti

del 2019-12-30

"Egregio Direttore, voglia cortesemente ospitare questa mia replica a quanto ha ritenuto di precisare la Signora avvocato Angelo, nell’interesse di Vaccarino, professore di non so cosa. Nello specifico, in quanto alle citate ragioni ostative alla concessione di contributi, o finanziamenti che possano essere, l’avvocato Angelo dovrebbe sapere che la normativa attualmente vigente non consente di erogare contributi di pubblico danaro a soggetti condannati per quei reati che al Vaccarino non hanno fatto difetto; e senza considerare la recente posizione processuale in corso.

A meno che la Prefettura non decida di esprimere un parere favorevole, in deroga alle costanti direttive per forza di legge agli enti erogatori. In quanto alla querela annunciata, mi preme fare osservare all’avvocato Angelo che non ho ancora avuto notizia della precedente querela annunciata già da lungo tempo, e che, comunque, confidando nella sua puntualità rimango in ansiosa attesa di ricevere le notizie relative ad entrambe le querele."

Gianfranco Becchina