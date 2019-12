CVetrano, convocato il Consiglio Comunale. Approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche tra i punti all'ordine del giorno

di: Comunicato Stampa - del 2019-12-30

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Patrick Cirrincione, ha convocato il Consiglio per il giorno 09/01/2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto.

La discussione avverrà in seduta pubblica. La mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora, anche alla ripresa dei lavori, dovesse venir meno il numero legale, accertato nei termini previsti dall’art.30 della L.R. 6 marzo 1986, n.9 e successive modificazioni nonché dall’art.17 del regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è rinviata alla stessa ora del giorno successivo e negli stessi locali, con l’ordine del giorno rimasto indiscusso e senza ulteriore avviso.

Su conforme decisione della Conferenza dei Capigruppo, la durata della seduta, se si svolge da lunedì a venerdì, è stabilita: dalle 9,30 fino alle ore 13,30, mentre se si svolge nella giornata di mercoledì è stabilita: dalle ore 9,30 alle ore 18,30, salva la facoltà prevista dall’art. 50 – 2° comma - del Regolamento Consiliare.

Ove all’ora prevista non risulti ultimata la discussione dell’Ordine del Giorno e non venga esercitata la facoltà predetta di cui all’art. 50 -2° comma- i lavori proseguiranno, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Regolamento consiliare nelle seguenti giornate: - 13 gennaio 2020; - 15 gennaio 2020; - 17 gennaio 2020.

ORDINE DEL GIORNO DEL 9 gennaio 2020

1. “Approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e del relativo elenco annuale”;

2. “Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive, e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie”;

3. “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 D.L. 112/2008”;

4. “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”;

5. “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020”.