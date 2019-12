Finanziamenti ai Teatri che rientrano nel Decreto regionale. Per gli esclusi in futuro la speranza è il Patto per il Sud

del 2019-12-30

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

In merito alla notizia pubblicata circa il finanziamento dei teatri in Sicilia da parte della Regione Siciliana, appare opportuno richiamare - per completezza di informazione- il Decreto che ha approvato la graduatoria definitiva che conferma quanto comunicato (vedi decreto allegato).

“Si conferma, pertanto, che l’originario DDG. n. 100 del 17.01.2019 - come conferma alla nostra Redazione l’Ing. Giuseppe Taddeo - consentiva agli enti interessati di presentare l’istanza di finanziamento. Delle 166 richieste conseguentemente presentate, sono state ammesse a finanziamento dall’apposita commissione solo le prime 27, secondo l’allegato A del DDG n. 5.803 del 06.12.2012.

Il suddetto decreto cita la nota del Dirigente Generale prot. n. 53900 del 07.11.2019 che, con riferimento all'Avviso pubblico approvato con DDG. n. 100 del 17.01.2019, propone al Presidente della Regione Siciliana di finanziare i predetti 27 progetti con fondi ex art. 38, di cui alla delibera di Giunta 512/2018, rimandando i rimanenti ad una revisione del quadro strategico di programma Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – FSC 2014/2020.

In altri termini i rimanenti progetti (tra cui quello del Selinus e del Marconi) dovranno aspettare, se ci sarà posto, una revisione del Patto per il Sud.